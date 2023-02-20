إيران: نرغب في عودة العلاقات مع السعودية إلى مسارها الصحيح

جددت إيران رغبتها في أن تعود علاقتها مع السعودية إلى مسارها الصحيح، وتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، إن بلاده عازمة على عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية إلى مسارها الصحيح، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور العراق قريباً.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن كنعاني قوله عن المفاوضات بين طهران والرياض “نحن راغبون بعودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى مسارها الصحيح فهذا يصب في مصلحة كلا البلدين”.

وأضاف: “إيران أعلنت مراراً إنها ترحب بيد الصداقة التي تُمد لها وبالمساعي العراقية في هذا السياق وبأنها مستعدة لمواصلة المحادثات مع الجانب السعودي ونقلها من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي”.

وجدد التأكيد على أن “تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية سيفيد بالتأكيد العلاقات الثنائية ومصالح إيران والسعودية، وإيران ترحب بأي يد ممدودة نحو الصداقة”.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ عام 2016 بعد قيام محتجين إيرانيين باقتحام وإحراق البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بعد إدانته بقضايا إرهابية.

وعقدت عدة جولات من المفاوضات بين طهران والرياض برعاية الحكومة العراقية السابقة في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما قالت إيران إن المفاوضات كانت إيجابية.

كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور العراق قريباً.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني، بشأن المباحثات بين طهران والرياض، “إن جهود التقريب بين نهج إيران والسعودية مستمرة وأن اللقاءات بين الجانبين ستستأنف قريباً”.