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إيران: هناك طريق بسيط لاستئناف المفاوضات وهو رفع العقوبات

31 - أكتوبر - 2021
من المفاوضات النووية

من المفاوضات النووية

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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن العودة للاتفاق النووي مشروط برفع العقوبات.

وأضاف عبد اللهيان في المقابلة إلى المباحثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن إمكانية العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، منددا بمواقف الولايات المتحدة فيها.

وشدد عبد اللهيان على أن هناك طريقا بسيطا لاستئناف التفاوض، وهو يتمثل بعودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الصفقة التي انسحبت منها إدارة سلفه دونالد ترامب.

وقال: “باعتقادي، إذا كانت هناك إرادة جادة في أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي، لا نحتاج إلى كل هذه التفاوضات على الإطلاق، ويكفي أن يصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا اعتبارا من الغد يقضي بالعودة إلى النقطة التي انسحب منها ترامب، لكن المشكلة هي أننا نسمع هذه الإرادة والنية في رسائل الأمريكان، لكننا لا نرى هذه الارادة على أرض الواقع”.

وشدد الوزير على أن إدارة بايدن تسعى إلى إبقاء جزء كبيرمن العقوبات المفروضة على إيران في عهد ترامب، معربا عن رفض طهران القاطع لذلك، وقال: “الآن علينا أن نخوض المباحثات (في فيينا) ونرى ما سيحدث بعد ذلك وما هي نوايا الأطراف الأوروبية”.

المحادثات مع السعودية

وفي سياق متصل، فال عبد اللهيان إن السعودية “تتحرك ببطء” في محادثاتها مع الجمهورية الإسلامية.

وأشار عبد اللهيان، في مقابلة أجرتها معه اليوم الأحد صحيفة “إيران اليوم”، إلى أن سلوك الرياض تجاه طهران “لم يكن بناء في السنوات الأخيرة”، مضيفا أن هذا الأمر “تم تسجيله في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني”.

وتابع: “جرت محادثات مع السعودية بوساطة عراقية عقب قرار تم اتخاذه على المستوى الوطني وبالتنسيق مع جميع الادارات وأجهزة السياسة الخارجية المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية، لكننا نشعر بأن السعوديين يتحركون ببطء في هذا الصدد”.

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