إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش

أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران.

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

وقال غروسي في تصريحٍ صحفي: “في القاهرة اليوم، اتفقنا مع وزير الخارجية الإيراني… على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران”، مضيفًا: “هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى تفاهم بشأن كيفية “التواصل في ظل الوضع الجديد” في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.

وأشار بقائي إلى أن تفاصيل هذا التفاهم سيتم الإعلان عنها خلال بضع دقائق في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل في مواقعها النووية الرئيسية عقب القصف الإسرائيلي والأميركي في يونيو.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتبارا من 13 حزيران، وأكدت أن التعاون مع الوكالة الدولية عقب الحرب سيتخذ “شكلا جديداً”.