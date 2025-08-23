السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
إيران وروسيا تؤكدان عدم شرعية الترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد

بحث وزير خارجية إيران عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفياً التطورات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم السبت بأن عراقجي ولافروف تبادلا وجهات النظر في محادثة هاتفية حول التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وخاصةً تحركات الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية على كطهران عبر تفعيل “آلية الزناد” بالإضافة إلى مسألة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الجانبان في هذه المحادثة على أن “الدول الأوروبية الثلاث، نتيجةً لتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 من جهة، وتعاونها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، قد انتهكت بشكل صارخ القرار رقم 2231، وبالتالي تفتقر إلى السلطة القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية تسوية النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بهدف استعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة”.

في هذه المحادثة، شدد الوزيران على ضرورة إنهاء العمل بالقرار 2231 في موعده المحدد.

وتهدد “الترويكا الأوروبية” (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية تُعرف باسم “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق.

وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية من طهران تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية، وتوضيح مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية.

    المصدر :
  • العربية

