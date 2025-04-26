إيران.. وقف جميع الأنشطة في ميناء بندر عباس بعد الانفجار

دخان ناجم عن الانفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس. رويترز

أكدت مؤسسة الجمارك الإيرانية وقف كافة الأنشطة “حتى إشعار آخر” في ميناء مدينة بندر عباس جنوب شرق البلاد، على خلفية الانفجار العنيف بإحدى الحاويات في وقت سابق السبت.

وأضافت في بيان، أنه حتى إشعار آخر تم تعليق كافة عمليات التصدير من ميناء رجائي شهر في بندر عباس بمحافظة هرمزغان.

يُذكر أن “رجائي شهر” يعد أحد الموانئ الاستراتيجية التي يعبر منها جزء كبير من الصادرات الإيرانية إلى دول العالم.

بدورها، أعلنت مصفاة النفط الوطنية الإيرانية أن الانفجار لا علاقة له بالمرافق النفطية، وأن أعمالها مستمرة دون انقطاع.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان للمصفاة وشركة توزيع النفط في البلاد، أنه لا ارتباط بين الانفجار والمصافي التابعة للشركة أو خزانات الوقود أو مراكز التوزيع أو خطوط الأنابيب.

وأشار البيان إلى أن منشآت مصفاة النفط الوطنية في مدينة بندر عباس تواصل العمل دون انقطاع.

بدوره، أصدر وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني تعليمات ببدء التحقيق فورا في ملابسات الانفجار، ليتوجه بموجب ذلك رئيس هيئة إدارة الأزمات في البلاد إلى منطقة الحدث.

وذكر التلفزيون الإيراني أن مؤمني أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ هرمزغان محمد عاشوري، اطلع خلاله على معلومات عن الحدث.

وفي وقت سابق السبت، وقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في “رجائي شهر” دون معرفة الأسباب، ما أحدث خسائر مادية في مبنى بالميناء، وفق إعلام إيراني.

وأفادت مؤسسة الطوارئ في محافظة هرمزغان التي يقع فيها الميناء، بإصابة أكثر من 500 شخص جراء الانفجار.