إيران… 55 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا إيران
كورونا إيران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سجلت إيران اليوم الجمعة 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1556 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع1485 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104691.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 68 حالة وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6541.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 83837، فيما أشارت إلى أن 2711 مصابا في حالة صحية حرجة.
وأكدت الوزارة أنه تم إجراء 558899 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى الساعة.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت إنترناشيونال
شاهد أيضاً

فيروس كورونا… آخر الأرقام والتطورات حول العالم

خطوات مبشرة… الحكومة اليابانية تميل إلى تخفيف القيود المفروضة جراء كورونا

بعد أسابيع من المنع بسبب تفشي فيروس كورونا… دول عربية تسمح بصلاة الجمعة

إثيوبيا تعلن البدء في بناء سد جديد

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×