إيران.. 63 وفاة جديدة بكورونا و2886 إصابة

قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 63 حالة وفاة و 2886 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور.

وأضاف جهانبور في مؤتمره الصحفي اليومي، لعرض آخر إحصائيات فيروس كورونا، أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 8 آلاف و134 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 167 ألفًا و156 حالة“، منوهًا إلى أن ”عدد المتعافين بلغ أيضًا 129 ألف و741 حالة“.

كما كشف المتحدث عن وجود 2573 حالة إصابة بفيروس كورونا، ترقد في مستشفيات البلاد ”تعيش أوضاعًا صحية حرجة للغاية“، على حد وصفه.

وجدد جهانبور التأكيد على أن محافظة خوزستان، جنوب إيران، لا تزال في الدائرة الحمراء، بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات فيها، مبينًا أن ”محافظات هرمزغان، وكردستان، وكرمان، وكرمنشاه، وبوشهر، وآذربايجان الشرقية والغربية، لا تزال في دائرة الخطر، بسبب هذا الوباء“.

كما لفت المسؤول الإيراني، إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، ”لم تسجل 13 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية حالة وفاة واحدة، فيما سجلت 5 محافظات حالة وفاة واحدة“.