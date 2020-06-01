إيران.. 81 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 7878

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أعلنت إيران، يوم الاثنين، تسجيل 81 حالة وفاة و2979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، الاثنين، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 154 ألفا و445 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 7878 حالة.

وكشف جهانبور عن وجود 2578 من المصابين بأوضاع صحية حرجة للغاية ويرقدون في مستشفيات البلاد.

وظهر فيروس كورونا المستجد في إيران في الـ 19 من شباط/ فبراير الماضي، بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمحافظة قم وسط البلاد، وبعد ذلك تفشى المرض في عموم البلاد.

وشهد عدد الإصابات ارتفاعا شبه مستمر منذ 2 مايو الجاري، أي تاريخ إعلان أدنى حصيلة خلال شهرين، لكن لم تشهد إيران ارتفاعا مشابها منذ بداية أبريل الماضي.

وبدأت البلاد منتصف أبريل تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء. وسُمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.

وما تزال محافظة خوزستان مصنفة ضمن الدرجة الحمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.