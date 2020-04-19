إيران.. 87 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة

سجلت إيران الأحد 87 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 5118 تزامنا مع تخفيف القيود على التجارة.

وهذا اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه إيران أقل من 100 وفاة في اليوم، رغم أن حصيلة الأحد تزيد عن السبت بـ14 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جيهانبور إنه تم تسجيل 1343 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 82211.

ومن بين مجموع الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات، تعافى 57023 مصابا وعادوا إلى منازلهم، ولا يزال 3456 مريضا في العناية المركزة.

وشكك بعض المسؤولين وخبراء الصحة داخل إيران وخارجها في الحصيلة الرسمية.

هذا وذكر رئيس مجلس مدينة طهران رفسنجاني خلال اجتماع علني لمجلس مدينة طهران يوم الأحد، أن وزارة الصحة نفسها تؤكد الفرق بين الأرقام الحقيقية والأرقام الرسمية للضحايا.

وأشار رفسنجاني إلى ما أعلنه نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، الثلاثاء الماضي، عن صعوبة تقدير العدد الدقيق لضحايا كورونا، وانخفاض تقديراتها مقارنة بالأرقام الحقيقية.

وفي وقت سابق، نشر مركز أبحاث البرلمان تقريرا أفاد أن العدد الفعلي للوفيات يبلغ حوالي ضعفين أكثر من المعلن، بينما يزيد عدد المصابين بما يتراوح من 8 و10 أضعاف عن العدد الذي أعلنته وزارة الصحة.

وفي أحدث إحصائيات رسمية لها، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن “5031 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 80 ألفًا بالفيروس التاجي في إيران حتى الآن”.

وقال محسن هاشمي رفسنجاني إن سبب الاختلاف بين الإحصاءات الرسمية والإحصاءات الحقيقية هو “التأخير في الإعلان عن وصول كورونا إلى البلاد وعدم حساب الضحايا السابقين، وعدم وجود اختبارات كافية في البلاد وإطلاق أسماء أمراض أخرى مثل اضطرابات الجهاز التنفسي على كورونا”.

كما طالب رئيس مجلس مدينة طهران بإعلان إحصائيات محافظة ومدينة طهران “بشكل منفصل”، محذرا في الوقت نفسه من “الإسراع في رفع القيود” باعتبار أن “السفر قد يتسبب في انتشار الفيروس التاجي مرة أخرى”.

وبينما لم تقدم وزارة الصحة أي إحصائيات حول عدد المصابين والوفيات في طهران، ذكرت ناهد خُداكرمي، عضو مجلس طهران، في مقابلة مع صحيفة “شرق”، الأربعاء، أنه “بين 70 إلى 100 شخص يموتون في طهران يوميا بسبب وباء كوفيد 19”.

ووفقًا للتقديرات المذكورة، من الواضح أنه منذ مارس/آذار الماضي، قُتل حوالي 6000 شخص في طهران وحدها.

وأرجعت خُداكرمي سبب الاختلاف بين إحصائيات وزارة الصحة ومجلس مدينة طهران إلى أن نتائج اختبار بعض الضحايا يتم تحديدها بعد الدفن، كما أن سبب وفاة بعض هؤلاء الأشخاص يدرج في شهادات الوفاة على أنه “ضيق في التنفس”.