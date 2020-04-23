إيران.. 90 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 5481

في ظل تفشي وباء كورونا في إيران وحصده آلاف الأرواح والنقص الكبير في عدد الأسرة وتهالك المنظومة الصحية، خاصة بعد العقوبات الأميركية القاسية، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري للبلاد بنجاح إلى مداره .

ارتفع عدد الوفيات في إيران، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى 5481 حالة، بعد تسجيل 90 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في إفادة صحافية، إنه “تم تسجيل 90 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1030 حالة إصابة جديدة”.

وأضاف جهانبور، أن “عدد الوفيات ارتفع إلى 5481 فيما بلغ إجمالي الإصابات 87 ألف، و26 حالة” منذ ظهور فيروس كورونا في إيران، في 19 شباط/فبراير الماضي.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن “هناك 3105 من المصابين بفيروس كورونا، يرقدون في مستشفيات البلاد في حالة صحية حرجة للغاية”.

إصابة وزير الصحة الإيراني بكورونا

قالت وكالة أنباء “ركنا” الإخبارية الإيرانية، الخميس، إن وزير الصحة سعيد نمكي أصيب بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يخضع للحجر الصحي.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن “وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أصيب بفيروس كورونا المستجد ويخضع للحجر الصحي منذ أيام”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من جهته، نفى مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إصابة الوزير سعيد نمكي بفيروس كورونا، معتبراً ما نشرته وكالة “ركنا”، أخبار كاذبة.

وقال في تغريدته “هذه أخبار كاذبة” حضر وزير الصحة سعيد نمكي أمس لقاءً افتراضيًا مع الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس مكتب ووزراء الصحة في إقليم شرق المتوسط، وفي نهاية البرنامج تحدث إلى الصحفيين”.

وأضاف وهاب زاده “كما سيحضر اليوم وزير الصحة سعيد نمكي مؤتمراً لوزراء الصحة في العالم عبر الانترنت”.