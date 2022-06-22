إيرباص تطلب إعفاء موادها المستوردة من روسيا من العقوبات

ناشد الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية “​إيرباص​” ​الاتحاد الأوروبي عدم حظر استيراد مادة التيتانيوم من روسيا، وذلك لأن الأمر سيؤثر على عملية تصنيع الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “​إيرباص​”، غيوم فوري، في رسالته للأوروبيين: “نعتقد أن العقوبات على التيتانيوم من ​روسيا​ ستكون عقوبات ضدنا، حيث تعد مبيعات التيتانيوم واحدة من مجالات الأعمال التي لا يستفيد أي من الجانبين من تغيير وضعها الحالي”.

في السياق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن العقوبات على بعض المواد من روسيا يعيق عملية حصول الشركات المصنعة على التيتانيوم المستخدم في الصناعات الكبيرة.

ووفق شركة الاستشارات “Alix Partners”، فإن التيتانيوم متاح الآن للمشترين من ​الاتحاد الأوروبي​، وتشتري شركة “إيرباص” حوالي 65% من هذا المعدن من روسيا.

ويبدو أن حرب العقوبات التي تشنها الدول الغربية على روسيا لن تتوقف قريبًا، اذ يتوعد حلفاء أوكرانيا بزيادة الضغط على الكرملين لعله يسحب قواته العسكرية من الأراضي الأوكرانية.

في آخر المستجدات، أظهرت مسودة وثيقة أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعملون للحفاظ على الضغط على روسيا في قمتهم هذا الأسبوع بأن يتعهدوا بالمزيد من العمل بشأن العقوبات، وأن يكون الذهب من بين الأرصدة التي قد يتم استهدافها في جولة جديدة محتملة من العقوبات.

وتبنى الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات ضد روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 شباط، لكن عدة قطاعات، من بينها الغاز، لم تمتد إليها العقوبات بشكل كبير حتى الآن، في وقت تتجنب فيه حكومات الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي يمكن أن تلحق ضررًا باقتصاداتها أكثر من الاقتصاد الروسي.