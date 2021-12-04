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إيرلندا تتخذ "قرارات صارمة" لمواجهة كورونا

4 - ديسمبر - 2021
إيرلندا تعيد فرض الاغلاق التام

إيرلندا تتخذ إجراءت صارمة لمواجهة كورونا

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قررت حكومة إيرلندا أنها فرض قيودا جديدة صارمة على قطاع الضيافة والزيارات العائلية لخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19، وسط مخاوف من أن يفرض “أوميكرون” ضغطا أكثر على القطاع الصحي.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في كلمة متلفزة “إذا اشتد أوميكرون وإذا كان أكثر عدوى فإن إمكانية حدوث أزمة كبيرة جدا بادية للعيان”. وأضاف أنه تلقى نصيحة “صارمة للغاية” من مسؤولي الصحة.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري ابتداء من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى التاسع من يناير، ستعمل الأماكن المغلقة بنصف طاقة استيعابها.

كذلك وفرضت الإجراءات الجديدة غلق النوادي الليلية التي فتحت أبوابها للمرة الأولى في أكتوبر الماضي منذ 18 شهرا.

وقالت الحكومة إن الحانات والمطاعم، التي خضعت لمستويات متعددة من القيود منذ بدء الجائحة لن تستقبل أكثر من 6 أفراد. وأضافت أنه يجب على الناس ألا يستقبلوا في منازلهم زوارا إلا من 3 أسر أخرى حدا أقصى.

وتسجل البلاد منذ بداية نوفمبر إصابات تقترب أعدادها من الأرقام القياسية رغم أن 91 في المئة من السكان المؤهلين للتطعيم، وهم فوق سن 12 عاما، تلقوا تطعيما كاملا.

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