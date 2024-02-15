إيرلندا تُقدم 20 مليون يورو لدعم الأونروا

أعلنت أيرلندا عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة.

وقال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي، إن هذا المبلغ بقيمة 20 مليون يورو سيدعم عمل أونروا المنقذ للحياة في غزة وسيساعد في معالجة أزمة التمويل الحرجة لأونروا، والتي تعرض الدعم المقدم لـ 5.9 ملايين فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة للخطر.

وأضاف أن الحرب على غزة، التي دخلت شهرها الرابع. أنتجت 100 ألف شخص في غزة إما استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا أو يفترض أنهم ماتوا، إضافة إلى نزوح 1.9 مليون فلسطيني، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90% من السكان يواجهون الجوع الحاد.

وتابع “في غزة، نشهد كارثة إنسانية. لأن الناس بحاجة ماسة إلى أبسط الأغراض التموينية المنقذة للحياة من غذاء وماء ومأوى”، مضيفا أنه “في ظل هذه الظروف الأكثر ترويعًا، وفي مواجهة احتمال حدوث المزيد من التصعيد العسكري، فإن أونروا تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية. وهي بحاجة ماسة إلى الدعم من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وأكد مارتن أن أيرلندا ستقدم على الفور مبلغ 20 مليون يورو من التمويل الأساسي لأونروا من أجل مواصلة عملها الحيوي المستمر في غزة، وكذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

ودعا الجهات المانحة الأخرى على استئناف وتوسيع دعمها لأونروا “حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين”