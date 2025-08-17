إير كندا تستأنف رحلاتها الجوية بعد توجيهات بإنهاء إضراب

طائرة تابعة لشركة طيران كندا تقف على مدرج مطار فانكوفر الدولي في ريتشموند، كولومبيا البريطانية، كندا، في 16 أغسطس 2025. رويترز

قالت الخطوط الجوية الكندية (إير كندا) إنها تخطط لاستئناف رحلاتها الجوية اليوم الأحد بعد أن تحرك مجلس العلاقات الصناعية الكندي بناء على توجيهات من وزيرة العمل الكندية باتي هايدو لإنهاء الإضراب الذي أدى إلى تعليق أكثر من 700 رحلة جوية.

وأوضحت شركة الطيران الكندية أن مجلس العلاقات الصناعية الكندية وجه إير كندا باستئناف عملياتها الجوية وأن تعاود طواقم الضيافة في (إير كندا) و(إير كندا روج) مهام عملهم بحلول الساعة الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش).

وأضرب الآلاف من طواقم ضيافة الخطوط الجوية الكندية عن العمل للمرة الأولى منذ عام 1985، بعد أشهر من المفاوضات حول عقود جديدة.

وقررت الحكومة الكندية إنهاء إضراب مضيفي ومضيفات “طيران كندا” بشكل فوري، من خلال فرض التحكيم الملزم بين الشركة والنقابة الممثلة للعاملين.

وأوضحت هايدو، أنها عقدت اجتماعا مع طرفي النزاع ليلة الجمعة، وخلصت إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق في المدى القريب ضعيفة جدا. وقالت الوزيرة للصحفيين: “الفجوة بين الطرفين واسعة في عدة نقاط، مما يستدعي تدخلا خارجيا”، مضيفة أن قرار فرض التحكيم لم يتخذ بسهولة، لكنه كان ضروريا لتجنب الآثار السلبية المباشرة على المواطنين والاقتصاد الكندي.

وكانت أبرز نقطة خلاف في المفاوضات هي مطالبة النقابة الكندية للموظفين العموميين (CUPE) بحصول المضيفين على أجر مقابل الوقت الذي يقضونه في الخدمة على الأرض بين الرحلات، مثل مساعدة الركاب أثناء الصعود، حيث إن النظام الحالي لا يدفع لهم إلا عند تحرك الطائرة.

وتعد “طيران كندا” أكبر ناقل جوي في كندا، حيث تنقل حوالي 130 ألف راكب يوميا، وتشغل نحو 200 رحلة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رحلاتها إلى حوالي 60 دولة حول العالم.