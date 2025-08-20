"إير كندا" تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل

تستعد الخطوط الجوية الكندية (إير كندا) لاستئناف رحلاتها الجوية، اليوم الأربعاء، في أعقاب إضراب استمر قرابة أربعة أيام من مضيفيها النقابيين، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 500 ألف مسافر.

وقالت إير كندا “في حين أن استئناف عملياتنا سيبدأ على الفور، فإننا نتوقع أن يستغرق الأمر عدة أيام قبل أن تعود عملياتنا إلى طبيعتها”.

وكانت نقابة المضيفين الجويين وشركة الطيران قد توصلتا أمس الثلاثاء إلى اتفاق مبدئي لكن لم يتم الكشف عن تفاصيله. وقالت النقابة إنه لن يكون مقبولا من الآن فصاعدا تكليف المضيفين بمهام غير مدفوعة الأجر.

وكان المضيفون والمضيفات قد انقطعوا عن العمل يوم السبت بعد انهيار محادثات حول عقود عملهم في شركة الطيران. وكانوا قد طالبوا بالحصول على تعويضات مقابل تكليفهم بمهام منها ما يتعلق بدخول الركاب إلى الطائرات.

وقال ماثيو لي المحلل لدى كاناكورد جنيويتي إن الزيادات المقترحة في الأجور في إير كندا تعني تكاليف إضافية بما يصل إلى 140 مليون دولار كندي.