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إيطاليا: أوروبا تجهز رداً قوياً على رسوم ترامب الجمركية

14 - يوليو - 2025
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة صحفية اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.52 مليار دولار) إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس آب بعد أن أخفقت مفاوضات على مدى أسابيع مع شركاء تجاريين كبار للولايات المتحدة في التوصل لاتفاق شامل.

وقال تاياني لصحيفة المساجيرو اليومية إن على البنك المركزي الأوروبي النظر في مسألة طرح برنامج جديد لشراء سندات “للتيسير الكمي” وتنفيذ المزيد من عمليات خفض الفائدة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو.

( الدولار = 0.8565 يورو )

    المصدر :
  • رويترز

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