إيطاليا.. ارتفاع عدد القتلى جراء غرق قارب مهاجرين إلى 61

قالت السلطات الإيطالية، الاثنين، إن عدد القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قرب الساحل الجنوبي لإيطاليا ارتفع إلى 61.

وصرحت مانويلا كورا، المسؤولة في الحكومة المحلية، لرويترز بأنه تم العثور على جثة أخرى في البحر بعد غرق قارب خشبي ينقل مهاجرين إلى أوروبا أمس الأحد إثر اصطدامه بالصخور قرب منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لكالابريا.

وتحطم القارب أثناء محاولته الوصول إلى شاطئ قرب بلدة كروتوني الساحلية في منطقة كالابريا، وكان على متنه حوالي 150 شخصاً.

وانتشلت السلطات الإيطالية العديد من الجثث من على شاطئ منتجع قريب من البحر.

وتحاول أعداد كبيرة من الأشخاص الفرار من الصراعات العسكرية والفقر بعبور البحر من أفريقيا إلى إيطاليا كل عام.

وبحسب ما ورد غرق القارب بعد اصطدامه بالصخور بسبب الطقس القاسي، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ كبيرة في البر والبحر.