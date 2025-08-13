إيطاليا: السلام في أوكرانيا يتطلب وقف إطلاق النار والضغط على روسيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان، اليوم الأربعاء “إن الاتصالات مع الحلفاء أظهرت وحدة في وجهات النظر عن أن السلام في أوكرانيا يتطلب وقف إطلاق النار واستمرار الضغط على روسيا عبر وسائل منها العقوبات”.

وأجرى زعماء أوروبيون، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة للتأثير على اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وهي أول قمة أمريكية روسية منذ 2021.

في حين، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم “إن الزعماء الأوروبيين حددوا خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروطهم لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بما يحمي المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية”.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي “أوضحنا أن أوكرانيا يجب أن تكون حاضرة في المفاوضات بمجرد بدء انعقاد اجتماعات المتابعة”.

وأضاف “نريد أن تسير المفاوضات بالترتيب الصحيح، مع وقف إطلاق النار في البداية”.

وقال ميرتس، الذي تولى إجراء الاتصال مع ترامب، إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي، لكن “الاعتراف القانوني بالاحتلال الروسي ليس محل نقاش”.

وأضاف أن كييف بحاجة إلى “ضمانات أمنية قوية”، دون أن يحدد ماهية تلك الضمانات.

وأشار المستشار الألماني إلى أنه إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا عن أي تحرك من الجانب الروسي “فسيكون على الولايات المتحدة، ونحن الأوروبيون… زيادة الضغوط”.

وقال ميرتس إن جميع المحادثات التي عُقدت مع بوتين منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، كانت في كل مرة مصحوبة برد عسكري روسي أشد قسوة.

وأضاف أنه إذا تكرر الأمر هذه المرة، فسيُظهر ذلك أن المحادثات مع بوتين بلا مصداقية ولا تنجح.

وقال ميرتس “إذا سعت الولايات المتحدة الآن نحو تحقيق السلام في أوكرانيا بما يضمن المصالح الأوروبية والأوكرانية، فيمكنها الاعتماد على دعمنا الكامل في هذا المسعى”.