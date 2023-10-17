إيطاليا تؤكد مقتل مواطن يحمل الجنسيتين الإيطالية والإسرائيلية خلال هجوم حماس

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الثلاثاء وفاة إيفياتار موشيه كيبنيس، الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والإسرائيلية وكان مفقودا منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وكتب تاياني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أنا قريب من عائلته، وخاصة ولديه اللذين التقيت بهما خلال زيارتي إلى تل أبيب”.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن كيبنيس اختفى عقب الهجوم على بئيري وهي تجمع سكني زراعي يقع على بعد خمسة كيلومترات من غزة، وكان من أوائل المناطق التي هاجمتها حماس.

وذكرت الوزارة أن السلطات الإسرائيلية أجرت اختبار الحمض النووي الذي أكد وفاة الرجل البالغ من العمر 65 عاما.

وأضافت “السفارة الإيطالية في تل أبيب على اتصال بالعائلة لتؤكد لهم تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الوقت العصيب”.

وجاء في البيان أن مواطنين يحملان الجنسيتين الإيطالية والإسرائيلية ما زالا في عداد المفقودين، وأن الحكومة الإيطالية ملتزمة تماما بمتابعة أمرهما.