إيطاليا تبدأ بإنتاج لقاح "سبوتنيك" مطلع يوليو المقبل قبل اعتماده أوروبيا

يبدأ إنتاج لقاح ”سبوتنيك- في“ الروسي المضاد لفيروس كورونا في إيطاليا، اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل، وفق قول غرفة التجارة الإيطالية-الروسية.

تأتي تلك الخطوة، لتكون بمثابة سابقة في الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعطِ الضوء الأخضر بعد، لهذا اللقاح.

وقال ستيفانو ماجي، المستشار الصحفي لرئيس غرفة التجارة فينشينزو تراني: ”سيبدأ إنتاج اللقاح اعتبارًا من تموز/يوليو 2021 في مصانع ”شركة الأدوية الإيطالية السويسرية“ في لومبارديا بشمال إيطاليا.

وأوضح: ”ستنتج 10 ملايين جرعة بين 1 تموز/يوليو و1 كانون الثاني/يناير 2022“ مؤكدًا أن هذا ”أول اتفاق على المستوى الأوروبي لإنتاج لقاح سبوتنيك- في، بالاتحاد الأوروبي“.

ولم يرخص ”سبوتنيك-في“ بالاتحاد الاوروبي بعد، لكن وكالة الأدوية الأوروبية، ومقرها أمستردام، بدأت بمراجعته، وهي خطوة مهمة لترخيصه.

وبعد هذا الإعلان، قالت السلطات الروسية، إنها مستعدة لتقديم اللقاحات إلى 50 مليون أوروبي، اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل.

وانتقد صندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي، الذي ساهم في إنتاج ”سبوتنيك- في“، مرة جديدة اليوم الثلاثاء، الوكالة الأوروبية؛ لأنها ”أجلت لأشهر“ عملية المصادقة على اللقاح.

كما نددت روسيا بشدة، اليوم، بتصريحات مسؤول في الوكالة الأوروبية، قارنت إعطاء تصريح طارئ للقاح ”سبوتنبك- في“ الروسي من قبل بعض الدول الأوروبية بلعبة ”الروليت الروسية“.

ولجأ العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى لقاحات لم تتم الموافقة عليها بعد، مثل المجر التي بدأت بإعطاء اللقاح الروسي لسكانها الشهر الماضي، كما طلبت جمهورية التشيك وسلوفاكيا ”سبوتنيك- في“ من روسيا.

وقال ستيفانو ماجي: ”إذا لم يرخص اللقاح في أوروبا بحلول الأول من تموز/يوليو 2021، فستتم إعادة شراء الجرعات وتوزيعها في البلدان، التي تم فيها ترخيص لقاح سبوتنيك- في“.

بدورها، رفضت وزارة الصحة الإيطالية التعليق على هذا الإعلان، ولم يتسنّ الاتصال بمجموعة ”ادييني“ للحصول على تعليق.