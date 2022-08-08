الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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إيطاليا تبدأ حملة للتطعيم ضد جدري القرود

منذ 9 دقائق
الطواقم الطبية في إيطاليا

الطواقم الطبية في إيطاليا

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بدأت إيطاليا، الاثنين، حملة للتطعيم ضد جدري القرود مع زيادة عدد الإصابات بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها السلطات الصحية في أنحاء العالم إزاء نقص اللقاحات المضادة للمرض.

وأفادت وزارة الصحة أن إيطاليا سجلت 545 إصابة بجدري القردة. وبدأت حملتها للتطعيم بعد أكثر من شهر من خطوات مماثلة لدول سجلت أعدادا إصابات أكبر من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.

وقال مستشفى سبالانزاني في روما في بيان إنه سيقدم الجرعات الأولى من التطعيم.

وهناك نقص في اللقاحات والعلاجات المضادة للمرض وغالبا ما يُعالج المصابون به تحت إشراف عيادات الصحة الجنسية التي تعاني عادة من نقص التمويل.

وقال مستشفى سبالانزاني إنه سيبدأ بتطعيم 200 شخص اعتبارا من اليوم الاثنين بالإضافة إلى تلقيه 600 طلب للحجز.

وذكر المستشفى أن اللقاح المستخدم هو جينيوس وهو لقاح مضاد للجدري من إنتاج شركة بافاريان نورديك وجرى اعتماده من وكالة الأدوية الأوروبية للتحصين من جدري القردة.

وستبدأ يوم الخميس عمليات التطعيم أيضا في ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا.

وانتشر المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة بشكل رئيسي بين رجال مارسوا الجنس مع بعضهم بعضا خارج أفريقيا حيث يتوطن المرض.

    المصدر :
  • رويترز

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