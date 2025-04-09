إيطاليا تبرم اتفاقاً مع شركة بيكو التركية.. والسبب؟!

قال مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيطالية توسطت في اتفاق بين شركة بيكو التركية للأجهزة المنزلية والنقابات العمالية لتقليل عدد الموظفين الذين تعتزم الشركة تسريحهم في إيطاليا.

وكانت بيكو، المملوكة لشركة أرتشيليك، أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني أنها تخطط لتسريح نحو ألفي موظف في إطار خطة تحول في عملياتها في إيطاليا.

وذكر المصدر أن الشركة وافقت الآن على خفض عدد الموظفين الذين ستسرحهم بأكثر من النصف، والتعامل معهم عبر الخروج الطوعي بدلا من التسريح الجماعي.

وأكدت بيكو أيضا تعهدها الذي قطعته في يناير كانون الثاني باستثمار 300 مليون يورو في إيطاليا، ارتفاعا من تعهد أولي بلغ 110 ملايين يورو (121.57 مليون دولار) في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن المتحدث باسم شركة بيكو.

ويُقال إنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال الليل في وزارة الصناعة الإيطالية بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 12 ساعة بين الشركة وممثلي النقابات.

وتولت بيكو إدارة عملياتها الإيطالية التي تتكبد خسائر في إطار صفقة استحواذها على وحدة الأجهزة المنزلية في أوروبا التابعة لشركة ويرلبول عام 2023.