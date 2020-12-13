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إيطاليا تتخطى بريطانيا..أكبر حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا

منذ 7 ثواني
إيطاليا الأولى أوروبيا بوفيات كورونا

إيطاليا الأولى أوروبيا بوفيات كورونا

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كشفت بيانات نُشرت، أن إيطاليا تخطت بريطانيا بأكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا الجديد في أوروبا ، حيث سجلت إيطاليا، السبت، أعلى حصيلة من الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في أوروبا منذ بداية تفشي الوباء مع تعدادها 64 ألف وفاة.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي السبت عن 649 وفاة جديدة خلال 24 ساعة و1903 إصابة. وعلى مستوى العالم، فإن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك فقط أكثر تضررا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.

ووفق البيانات التي جمعتها وكالة فرانس برس حول أوروبا، تجاوزت إيطاليا السبت المملكة المتحدة (64,026 وفاة) تليها فرنسا (57,567) وإسبانيا (47,624) وروسيا (46,453) وبولندا (22,676).

وخلال الأيام السبعة الماضية، بين الدول الأوروبية، سجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات الجديدة جراء كوفيد-19 مع 4522 وفاة متقدمة على روسيا (3769) وألمانيا (2949) والمملكة المتحدة (3012) وبولندا (2815).

ومنذ 1 نوفمبر، سجلت إيطاليا أكثر من 25 ألف وفاة (25418) أو ما يعادل تقريبا الحصيلة الإجمالية بين 2 أبريل ونهاية أكتوبر (25463).

وتسجل بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 154 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها البيرو (111) وإيطاليا (106) وإسبانيا (102). وسجلت المملكة المتحدة 94 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

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