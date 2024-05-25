إيطاليا تتعهد بمساعدات إضافية بقيمة 35 مليون يورو للفلسطينيين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت 25 أيار/مايو 2024، إن بلاده ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار حزمة مساعدات بقيمة 35 مليون يورو (38 مليون دولار).

جاء تعهد تاياني خلال اجتماعه في روما مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وقال الوزير الإيطالي إنه من المقرر تخصيص خمسة ملايين يورو لمشاريع الأونروا، بينما يخصَص الباقي لمبادرة “الغذاء من أجل غزة”.

كانت إيطاليا واحدة من عدة دول علقت المساعدات للأونروا في أعقاب اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تبعه شن الحرب على غزة.

وقال تاياني “قررت إيطاليا استئناف تمويل مشاريع محددة تستهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، لكن فقط بعد إجراء فحوصات صارمة تضمن عدم ذهاب سنت واحد منها إلى دعم الإرهاب”.

توظف الأونروا 13 ألف شخص في غزة، وتدير مدارس القطاع وعيادات تقدم الرعاية الصحية الأولية به وخدمات اجتماعية أخرى، وتوزع مساعدات إنسانية.

وفي الأسابيع الماضية، استأنفت عدة دول تمويل الوكالة. وقالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستستأنف التعاون مع الأونروا في أعقاب تقرير قادت إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا حول إجراءات الأونروا لضمان الالتزام بمبادئ الحياد.

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