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إيطاليا تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

منذ ساعة واحدة
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أظهرت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية احتمال انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام، وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين.

وتشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي المرتفع، يتجه نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وصمد الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، وقفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المئة في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة.

غير أنّ الوثيقة الاقتصادية والمالية لوزارة الخزانة التي نُشرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قالت إن التراجع قد بدأ بالفعل.

وتطرح هذه التوقعات ميراثًا قاتمًا لـ “جورجيا ميلوني” التي من المتوقع على نطاق واسع أن تُعيَّن رئيسة للوزراء هذا الشهر، بعدما قادت تحالفاً يمينيًا للفوز في انتخابات 25 أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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