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إيطاليا تجدد "دعمها الكامل" لكييف في مواجهة الغزو الروسي

27 - أبريل - 2022
ماريو دراجي

ماريو دراجي

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أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بأن روما تدعم بلاده بالكامل ومستعدة للمساهمة في إيجاد حل دائم للأزمة.

وأضاف البيان أن المحادثة الهاتفية بين الزعيمين ركزت على أحدث تطورات الوضع على الأرض في أوكرانيا ومساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وفي بيان منفصل، قال مكتب دراجي إن رئيس الوزراء الإيطالي سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم 10 مايو أيار لبحث الحرب في أوكرانيا من بين قضايا أخرى.

من جهته، أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إن العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا تدفعنا بشكل أكبر نحو وحدة البلدان والشعوب الأوروبية التي تؤمن بالسلام على طريق الديمقراطية واحترام القانون الدولي.

وأشار ماتاريلا في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) إلى أن النظام الأساسي لمجلس أوروبا ومعاهدة الاتحاد الأوروبي توضحان الطريق لمزيد من الوحدة بين الشعوب الأوروبية، ووحدة الهدف والالتزامات وتقاسم القيم وطرق المضي قدمًا.

وأكد الرئيس الإيطالي ضرورة أن تلعب أوروبا دور السلام والحوار والقيم لتثبيت الديمقراطية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن الدفاع عن هذه القيم هو السبيل الوحيد الذي يجب أن تسلكه الدول الأوروبية لمواجهة الأحداث الجارية في أوكرانيا.

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