إيطاليا تحتجز سفينة سياحية تقل 7000 شخص.. والسبب “كورونا”

ورد موقع “بلومبرغ” الأميركي أن سفينة سياحية مملوكة لشركة “كارنيفال كورب” للسفن السياحية على متنها قرابة 7000 شخص، مُنعت من مغادرة ميناء إيطالي، بعدما أصيب أحد ركابها بأعراض أثارت مخاوف بشأن إصابة محتملة بفيروس كورونا.

وقالت الشركة إن امرأة (54 عاما) من ماكاو الصينية تم عزلها على السفينة “كوستا سميرالدا” في ميناء “تشيفيتافيكيا” القريب من روما.

ووفقا لخفر السواحل الإيطالي فإن فريقا طبيا من أحد مستشفيات روما فحص المريضة التي تظهر عليها أعراض الحمى والتهاب الجهاز التنفسي.

وقال الموقع إن هذه الحالة تُعتبر الأولى لسفينة سياحية تتأثر بفيروس كورونا، مضيفة أن السفن السياحية حيث يكون الركاب متلاصقين تقريبا خلال فترات زمنية طويلة، معرّضة بشكل خاص لتفشي الفيروسات وانتشارها. كما ستُعتبر -إذا تأكدت- أول حالة للمرض في إيطاليا.

وأضاف أن أسهم شركة “كارنيفال كورب” انخفضت بنسبة تصل إلى 11% في لندن.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للصحفيين خلال زيارة له لصوفيا (بلغاريا) إن إيطاليا تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالفيروس، مضيفا “ليست هناك حاجة لنشر أو إثارة أي شكل من أشكال الذعر”.

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وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الركاب كانوا يحتجون على احتجاز السفينة وغياب المعلومات عبر تويتر.

وقال متحدث باسم الميناء إن السفينة كانت متجهة إلى “لاسبيزيا” في منطقة ليغوريا وعلى متنها 1000 من أفراد الطاقم و6000 راكب بينهم 750 صينيا.