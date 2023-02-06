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إيطاليا تخفض مستوى تحذير تسونامي بعد زلزال "تركيا وسوريا"

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار الذي خلفه زلزال تركيا

آثار الدمار الذي خلفه زلزال تركيا

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خفضت السلطات الإيطالية مستوى تحذير من موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في جنوب البلاد كانت قد أطلقته بعد زلزال قوي هز وسط تركيا وشمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 6-2-2023)، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وخلف الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركي وشمال سوريا عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين تحت الأنقاض في كلا البلدين، في وقت تستمر فيه عمليات الإنقاذ وسط أجواء باردة وتساقط للثلوج والأمطار.

وأعلن الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، الاثنين، شمال غرب سوريا “منطقة منكوبة” جراء الزلزال.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري مقتل 237 شخصا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

    المصدر :
  • رويترز

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