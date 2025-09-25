الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
إيطاليا ترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول مساعدات غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2025 11:19 صباحًا
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو يلقي كلمة أمام البرلمان حول أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، في روما، إيطاليا، 25 سبتمبر 2025. رويترز

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو في البرلمان اليوم الخميس إن بلاده سترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات الدولية الذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة.

وندد كروزيتو أمس الأربعاء “بشدة” بالهجوم الذي استهدف ليلة أمس عبر طائرات مسيّرة أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة وإيصال مساعدات إنسانية للقطاع الفلسطيني.

وقال كروزيتو -في بيان- إنه وجه سفينة (السفينة الأولى) تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو الأسطول لتقديم المساعدة.

قارب مشارك في أسطول صمود العالمي يغادر ميناء بيزرت متوجهاً إلى غزة، في إطار مبادرة إنسانية دولية تهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي وتقديم المساعدات الأساسية للفلسطينيين، في بيزرت، تونس، 13 سبتمبر 2025. رويترز

وكانت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي قالت إن 7 هجمات بمسيرات استهدفت سفن أسطول الصمود في البحر المتوسط، بعد تحليق 15 طائرة مسيّرة فوق عدد من سفن الأسطول المتجه إلى غزة.

وأفادت الجزيرة فجر أمس الأربعاء بتعرض 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لهجمات من طائرات مسيّرة، كما سمع دوي انفجارات من دون التثبت من مدى الأضرار هناك.

إبحار مستمر

من جهته، قال تياغو فيلا عضو اللجنة الإدارية لأسطول الصمود -للجزيرة- إن قوارب في الأسطول تعرضت لـ11 هجوما بالمسيّرات في محاولة لثنيه عن مهمته الإنسانية، مؤكدا أن هذه الهجمات كانت متوقعة وأنها لن تحول دون مواصلة الأسطول إبحاره باتجاه غزة.

كما أفادت اللجنة المشرفة على تسيير الأسطول، عبر منصاتها على مواقع التواصل، برصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، وأضافت أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

ولفتت اللجنة إلى أن إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل، واعتبرت أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، قالت الجزيرة، من على متن إحدى سفن أسطول الصمود، إن مسيّرات ألقت مادة مجهولة برائحة البارود فوق عدد من السفن من دون وقوع إصابات.

وسبق أن أعلن أسطول الصمود تعرض سفنه وهي في البحر المتوسط لهجمات بطائرات مسيرة يومي 8 و9 من الشهر الجاري، من دون الإعلان عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ويسعى الأسطول إلى فتح ممر إنساني إلى غزة وكسر الحصار عن القطاع الفلسطيني الذي يخضع لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 23 شهرا.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

