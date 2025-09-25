إيطاليا ترسل سفينة واحدة لمرافقة أسطول الصمود إلى غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الخميس، أن البحرية الإيطالية ستساعد “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة بسفينة واحدة فقط، وليس بسفينتين كما أُشيع سابقاً، موضحة أن السفينة لن تقوم بأي مهام مرافقة.

وأوضحت الوزارة أن الفرقاطة “ألبينو”، التي أُرسلت بعد ساعات من استهداف الأسطول بطائرات مسيرة، ستحل محل الفرقاطة “فاسان” في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أمام البرلمان إن إرسال السفينة يهدف إلى تجنب تعريض حياة البشر لمخاطر غير ضرورية في المياه المحيطة بغزة، داعياً الأسطول إلى عدم محاولة كسر الحصار البحري المفروض من إسرائيل، مؤكداً أن التدخل في حالة وقوع أي حادث سيكون صعباً وخطراً.