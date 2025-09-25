الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا ترسل سفينة واحدة لمرافقة أسطول الصمود إلى غزة

منذ 46 دقيقة
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الخميس، أن البحرية الإيطالية ستساعد “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة بسفينة واحدة فقط، وليس بسفينتين كما أُشيع سابقاً، موضحة أن السفينة لن تقوم بأي مهام مرافقة.

وأوضحت الوزارة أن الفرقاطة “ألبينو”، التي أُرسلت بعد ساعات من استهداف الأسطول بطائرات مسيرة، ستحل محل الفرقاطة “فاسان” في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أمام البرلمان إن إرسال السفينة يهدف إلى تجنب تعريض حياة البشر لمخاطر غير ضرورية في المياه المحيطة بغزة، داعياً الأسطول إلى عدم محاولة كسر الحصار البحري المفروض من إسرائيل، مؤكداً أن التدخل في حالة وقوع أي حادث سيكون صعباً وخطراً.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي
النرويج وأمريكا تتفقان على تسوية خلاف التخارج من كاتربيلر
دخان يتصاعد من موقع قصف إسرائيلي على صنعاء يوم الخميس. رويترز
صنعاء تتعرض لقصف إسرائيلي عقب هجوم بمسيرة في إيلات
محمود عباس
عباس: الفلسطينيون يسعون للسلام وغزة تتعرض لإبادة جماعية

الأكثر قراءة

دخان يتصاعد فوق قرية كفر تبنّيت بعد غارة إسرائيلية، في جنوب لبنان، 18 سبتمبر 2025. رويترز
لبنان يواجه لحظة الحقيقة.. احتمالات شبه مؤكدة لانفجار ينهي الهدنة
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
تصريحات باراك.. رسائل مشفرة وطبول حرب!
رئيس الحكومة نواف سلام. رويترز
نواف سلام: الانقلابي الذي رجّ القلعة