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إيطاليا تستعد لمواجهة رسوم ترامب.. ميلوني تبحث أدوات التفاوض والدعم الاقتصادي

منذ 5 ساعات
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني. رويترز

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني. رويترز

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تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأحد بحماية الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتواجه ميلوني مهمة دبلوماسية صعبة لأنها حليفة لترامب لكن يجب عليها أيضا الدفاع عن قطاع التصدير الإيطالي الذي قد يعاني بسبب رسوم جمركية تبلغ 20 بالمئة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقالت ميلوني في رسالة مصورة إلى مؤتمر حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم “لا نوافق بالطبع على قرار الولايات المتحدة، لكننا مستعدون لاستخدام كل الأدوات، سواء التفاوضية أو الاقتصادية، اللازمة لدعم شركاتنا وقطاعاتنا التي ربما تتضرر من فرض هذه (الرسوم)”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم أن ميلوني ربما تجري محادثات مع ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، في أول زيارة لها للولايات المتحدة منذ حضورها حفل تنصيب الرئيس في يناير كانون الثاني.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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