إيطاليا تسجل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا و251 إصابة

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أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا‭‭‭‭ ‬‬‬‬بواقع 47 حالة اليوم الجمعة، مقابل 66 أمس، بينما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة إلى 251 من 333 أمس.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 شباط وصل إلى 34561، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 238011، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.

وانخفض عدد المسجلين كحاملين للمرض إلى 21543 حالة من 23101 حالة في اليوم السابق.