إيطاليا… تسجيل 30 وفاة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد

سجلت إيطاليا اليوم الجمعة 30 وفاة جديدة إثر فيروس كورونا. وارتفع عدد الوفيات العام بواقع 30 حالة وبلغ عدد الضحايا 34708 منذ بدء جائحة كورونا في شباط.

أعلنت إيطاليا، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 34 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس الخميس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34708 أشخاص منذ بدء التفشي في البلاد 21 شباط.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات اليومية، بعد أن شهد تراجعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 24 حزيران إلى 30، وفي 25 حزيران إلى 30 متوفيا.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 259 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية 24 حزيران و296 في 25 يونيو، ليصل العدد الإجمالي إلى 239961.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 17638 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 890 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 187615 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.

وحذرت السلطات الصحية الإيطالية، سابقاً، من ظهور “مؤشرات منذرة” بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، لا سيما في روما، مشيرةً إلى أن انتقال الفيروس “لا يزال قويا”، داعية الناس إلى توخي الحذر .

وقال المعهد العالي للصحة في إيطاليا، في تقريره الأخير للأسبوع الممتد بين 8 و14 يونيو، إنه “في بعض المناطق، أمكن ملاحظة مواصلة تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بـكوفيد-19”.