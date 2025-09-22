الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا تشهد مظاهرات حاشدة تضامناً مع الفلسطينيين في غزة

منذ ساعتين
آلاف الإيطاليين يتظاهرون تضامنا مع غزة

آلاف الإيطاليين يتظاهرون تضامنا مع غزة

A A A
طباعة المقال

شهدت عدة مدن إيطالية -اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025- مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما حمل شعار “لنُعطّل كل شيء”، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، ومطالبة بوقف شحنات السلاح الإيطالية الموجهة إلى إسرائيل.

وفي العاصمة روما، رفع المتظاهرون علما فلسطينيا ضخما جاب الشوارع، ورددوا هتافات تندد بالحرب على غزة وتصفها بـ”الإبادة الجماعية”.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها “حرروا غزة – أوقفوا الإبادة”، بينما علت أصوات تطالب الحكومة الإيطالية بالانصياع للإرادة الشعبية ووقف التعاون العسكري مع إسرائيل.

وفي مدينة تورينو شمال غربي البلاد، احتشد الآلاف بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الأساسي “يو إس بي” (USB Union)، حيث لوّح المتظاهرون بأعلام الاتحاد وأعلام فلسطين، ورفعوا لافتات كُتب عليها “ضد الحرب والإبادة.. إضراب عام”.

والإضراب الذي شل قطاعات مختلفة في البلاد تضمن توقفا عن العمل في النقل العام والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى فعاليات طلابية في الجامعات، مما أعطى للمسيرات زخما أكبر.

وقال منظمو الحراك إن رسالتهم “واضحة”: لا يمكن لإيطاليا أن تواصل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في وقت يتعرض فيه المدنيون في غزة للقصف والحصار.

ويُذكر أن هذه المظاهرات تأتي في سياق سلسلة من التحركات الأوروبية المتصاعدة للضغط على الحكومات من أجل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطي
قمة نيويورك تبحث حل الدولتين وسط موجة اعتراف بدولة فلسطين
بلديات فرنسية ترفع العلم الفلسطيني
بلديات فرنسية ترفع العلم الفلسطيني احتفالاً بالاعتراف بدولة فلسطين
منع شحنات إسرائيلية من موانئ أوروبية وإضراب عمالي نصرة لغزة
إضرابات عمالية في موانئ أوروبية لمنع شحنات أسلحة إلى إسرائيل تضامناً مع غزة

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!