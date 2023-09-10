إيطاليا تصدم الصين بخبر "غير سار"!

‏ذكر وكالة بلومبيرغ أن جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية وخلال لقائها على هامش قمة العشرين المنعقدة في الهند بـ لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني ( رئيس وزراء ) أشارت لنية روما مغادرة مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين.

ويأتي هذا الكلام عقب عقد اجتماع هام في نيودلهي أمس بين قادة الهند و أمريكا و السعودية وفرنسا و الإمارات و ألمانيا و اليابان و المفوضية الأوروبية من أجل التعاون لإنشاء بنية تحتية عالمية وممر هندي شرق أوسطي أوربي للسلع.

وقد بدا غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة العشرين التي اختتمت في الهند مفاجأة غير سارة للبعض خصوصاً و أن الرئيس الأمريكي بايدن كان يتطلع للجلوس مع نظيره الصيني.

و أما مبادرة الحزام و الطريق الصينية فهي مبادرة استقت اسمها من إحياء طريق الحرير القديم، بغية تعزيز البنية التحتية للتجارة العالمية، لكن منتقديها يرون فيها خديعة صينية بثوب اقتصادي تهدف من خلاله بكين كسب نفوذ سياسي داخل بعض الدول.