إيطاليا تعبر عن تضامنها مع قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على حماس في الدوحة

منذ ساعة واحدة
علم إيطاليا

علم إيطاليا

عبرت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها مع قطر بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة، ودعت إلى تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “بالنيابة عن نفسي وعن الحكومة الإيطالية، أعبر عن خالص التعازي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأؤكد على دعم إيطاليا لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة”.

وأضافت أن “إيطاليا لا تزال تعارض أي شكل من أشكال التصعيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط”.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان “الهجمات ألحقت الضرر بسيادة دولة صديقة تعمل منذ أشهر على وقف الحرب في غزة ومساعدة إسرائيل نفسها على استعادة الرهائن الذين ما زالوا في أيدي حماس”.

وأضاف “وقف إطلاق النار والمفاوضات والهدنة النهائية خطوات أساسية لتجنب أزمة جديدة ستكون أكثر تدميرا وخطورة على الشرق الأوسط بأكمله”.

    المصدر :
  • رويترز

