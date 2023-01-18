الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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إيطاليا تعتقل مستشارة على صلة بفضيحة فساد في البرلمان الأوروبي

منذ 6 دقائق
الشرطة الإيطالية

الشرطة الإيطالية

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قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء إن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على مستشارة ضرائب لعضو سابق بالبرلمان الأوروبي في يتعلق بفضيحة فساد.

وتتعلق الفضيحة، وهي الأكبر التي تهز الساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بالاشتباه في أن قطر والمغرب دفعا رشا لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.

وأكدت قطر عدم ضلوعها في فضيحة الفساد بينما اشتكى المغرب من “مضايقات قضائية” بعد تحقيق الفساد.

وألقت شرطة الضرائب الإيطالية القبض على مونيكا روسانا بيليني، التي كانت تعمل لصالح بيير أنطونيو بانزيري العضو السابق في البرلمان الأوروبي، في ميلانو بموجب طلب من بلجيكا من خلال أمر ضبط أوروبي.

وتواجه بيليني اتهامات بالاتفاق الجنائي والفساد وغسل الأموال. ولم يرد محاموها على طلبات للتعقيب.

وألقت السلطات القبض على بانزيري في بروكسل في ديسمبر كانون الأول ووجهت له اتهامات مع ثلاثة آخرين منهم إيفا كايلي النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي. وقال ممثل ادعاء بلجيكي أمس الثلاثاء إنه وافق على التعاون مع التحقيقات مقابل تخفيف عقوبته.

    المصدر :
  • رويترز

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