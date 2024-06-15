إيطاليا تعلن استثناء أوروبا من مشاركة مباشرة في قروض السبع لأوكرانيا

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم السبت إن دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك بشكل مباشر في الوقت الراهن في قروض بقيمة 50 مليار دولار تعتزم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جمعها لأوكرانيا بناء على دخل من عوائد أصول روسية مجمدة.

وأضافت ميلوني أن أوروبا تساهم بالفعل من خلال تقديم آليات ضمانات للقرض، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وربما اليابان ستشارك فيه.

والخميس، انطلقت أعمال القمة الخمسين لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وهذه المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها لأول مرة في مدينة البندقية عام 1980 وسادسها بمدينة تاورمينا عام 2017.