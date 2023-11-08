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إيطاليا تعلن عن إرسال مستشفى عائم قبالة ساحل غزة

منذ ساعة واحدة
شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة

شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو (الأربعاء 8-11-2023) إن إيطاليا سترسل مستشفى عائما قرب ساحل قطاع غزة للمساعدة في علاج مصابي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح الوزير أن السفينة ستغادر اليوم الأربعاء وعلى متنها طاقم من 170 فردا، 30 منهم مدربون للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية، مضيفا أن بلاده تعمل أيضا على إرسال مستشفى ميداني إلى غزة.

في السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع التي دخلت يومها الـ33، طالت نحو 40 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، في المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء، إنه منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتقى 10 آلاف و328 شهيداً، بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة وفتاة و631 مسنا، كما تم تسجيل بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن.

وأضاف أن الطواقم الحكومية سجلت ارتقاء 1021 مواطنا من سكان مدينة غزة وشمال القطاع الذين نزحوا إلى المناطق التي زعم الاحتلال بأنها آمنة جنوبي القطاع، كما ارتقى 49 صحفيا منذ بدء العدوان.

    المصدر :
  • رويترز

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