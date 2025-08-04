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إيطاليا تغرم شركة "شي إن" الصينية مليون يورو بسبب ادعاءات بيئية مضللة

منذ ساعتين
شي إن

شي إن

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فرضت هيئة المنافسة الإيطالية اليوم الاثنين غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة شي إن الصينية لتجارة الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت بسبب تضليل العملاء بشأن التأثير البيئي لمنتجاتها.

وجرى فرض الغرامة على شركة إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد، وهي شركة مقرها دبلن تدير موقع شي إن الإلكتروني في أوروبا، وذلك في ختام تحقيق حول “التضليل البيئي” فتحته هيئة الرقابة في سبتمبر أيلول.

وقالت هيئة الرقابة إن ادعاءات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الترويج لها على الموقع الإلكتروني لشي إن “كانت في بعض الأحيان غامضة وعامة و/أو مبالغ فيها، وفي حالات أخرى تم حذفها أو أنها مضللة”.

وعندما بدأ التحقيق في العام الماضي، قالت الشركة إنها “مستعدة للتعاون بشكل شفاف مع السلطات الإيطالية ذات الصلة، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة للإجابة على أي تساؤلات”.

(الدولار = 0.8642 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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