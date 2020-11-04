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إيطاليا تفرض قيود مشددة في عدة مناطق لمواجهة تفشي كورونا

منذ 19 دقيقة
إيطاليا تعيد فرض قيود كورونا

إيطاليا تعيد فرض قيود كورونا

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تشهد إيطاليا ارتفاعا كبيرا بإصابات فيروس كورونا ،مما دفع الحكومة لإعادة فرض الإجراءات المشددة على عدة مناطق .

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن قيودا مشددة جديدة ستفرض في مناطق كالابريا ولامبارديا وبييمونتي وفال داوستا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن حزمة إجراءاتها الجديدة التي تقسم البلاد إلى 3 مناطق حمراء وبرتقالية وصفراء، حسب شدة الجائحة.

وسيسمح للأشخاص المتواجدين في المناطق الحمراء بمغادرة منازلهم للتوجه إلى العمل فقط أو لضرورة صحية، في حين تغلق بها الحانات والمطاعم وأكثر المحلات التجارية.

وعلى العكس من إجراءات الغلق المطبقة في الربيع الماضي، ستبقى جميع المصانع مفتوحة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وتواجه البلاد منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات يعتبر حتى الآن بعيدا عن مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

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