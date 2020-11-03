إيطاليا تقترح قانوناً اوروبياً لمكافحة الإرهاب

غداة هجمات فيينا، اقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في رسالة على فيسبوك، الثلثاء، قانونا اوروبيا لمكافحة الإرهاب، على غرار القانون الأميركي (باتريوت اكت).

واعلن دي مايو أن “علينا اتخاذ تدابير قد تجنب وقوع هجمات مأسوية كالتي وقعت في نيس”، حيث قتل ثلاثة أشخاص قبل خمسة أيام، و”فيينا”، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم مساء الإثنين.

وقال: “علينا أن نبدأ بالتفكير بشيء أكبر يشمل كل الاتحاد الأوروبي: قانون أوروبي لمكافحة الإرهاب على النموذج الأميركي مثلا، لأننا اليوم أبناء شعب أوروبي واحد”.

وتابع: “أمن دولة هو أمن الدول الأخرى كافة. سأتطرق إلى الموضوع مع نظرائي في الأيام المقبلة. فلنبقى موحدين ضد أي شكل من أشكال الإرهاب والتعصب”.

وقانون “باتريوت” الأميركي الذي اقر في 2001 غداة الاعتداءات الدامية في الولايات المتحدة، يعدل بعضا من الحريات الأساسية ويسمح بهامش مناورة أكبر لوكالات الاستخبارات للتحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب.

وقال دي مايو: “من الواضح أنه لا يمكن أوروبا وإيطاليا الاستمرار في استخدام العبارات نفسها الظرفية” حيال الهجمات التي وقعت في الأيام الماضية.

ورأى أنه “يجب مواجهة المشاكل. على الاتحاد الأوروبي تعزيز مستويات أمنه”، منها “تشديد الرقابة على المساجد بالتعاون مع الأوساط الإسلامية والإسلام المعتدل الذي لطالما دان” الاعتداءات.