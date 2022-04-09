إيطاليا تكشف موعد إعادة فتح سفارتها في كييف

قال وزير الخارجية الإيطالية لويجي مايو اليوم السبت إن بلده يعتزم إعادة فتح سفارته في العاصمة الأوكرانية بعد عيد القيامة مباشرة.

وأضاف بعد اجتماع في وزارة الخارجية لمناقشة الحرب في أوكرانيا “كنا آخر من غادر كييف وسنكون من أوائل العائدين”.

وأضاف “في الوقت نفسه يتعين علينا تكثيف الضغط الدبلوماسي لجلب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات والتوصل لوقف إطلاق نار”.

وأعلنت إيطاليا، الإثنين الماضي، أنها لن تعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي، في أعقاب التقارير التي تحدثت عن فظائع ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على هامش اجتماع في العاصمة الكرواتية، زغرب، إن “إيطاليا لن تعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

وتعليقا على الصور التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية لجثث مدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف، قال الوزير الإيطالي إن “هذا يدل على أن الحرب لم تنته، ولكن شدتها ووحشيتها تتزايد”.

وأضاف أن إيطاليا ستقدم كل الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الاتحاد الأوروبي للكشف عن مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في بوتشا.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي تأكيده على إدانة بلاده للحرب الروسية، قائلا إنها يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن.

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.