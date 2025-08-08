الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

إيطاليا تمنع إقلاع طائرة خيرية لإنقاذ المهاجرين في أول تطبيق لقواعد جديدة

منذ 37 دقيقة
مشهد لمهاجرين رصدته طائرة "كوليبري" في حزيران الماضي، بعد دقائق من إصابة مركبهم. المصدر: منظمة طيارون متطوعون

ذكرت منظمة غير حكومية ألمانية لإنقاذ المهاجرين أن إيطاليا منعت إقلاع طائرة استطلاع تستخدمها لإنقاذ المهاجرين، في أول تطبيق لقواعد أكثر صرامة تخص هذه الطائرات.

وأكدت هيئة الطيران المدني الإيطالية اليوم الجمعة أن طائرة (سي بيرد 1)التابعة لمجموعة (سي ووتش) وضعت تحت الاحتجاز الإداري.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت هذا الإجراء بعد أن أبلغها خفر السواحل الإيطالي بأن قائد الطائرة (سي بيرد 1) لم يخطر السلطات المختصة بحالة طارئة في البحر.

ووصفت “سي ووتش” احتجاز الطائرة بأنه “تصعيد جديد في حرب الحكومة الإيطالية ضد أعمال مراقبة حقوق الإنسان المدنية في البحر المتوسط”.

وأوقفت إيطاليا مؤقتا عشرات من سفن الإنقاذ الخيرية، وأقرت مرسوما خلال العام الماضي يسمح باتخاذ تدابير مماثلة ضد الطائرات التي تديرها منظمات خيرية.

وجرى تشديد القواعد على سفن وطائرات الإنقاذ في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي اتهمت في الماضي الجمعيات الخيرية بالتعاون مع المهربين لجلب المزيد من المهاجرين. وتُستخدم السفن والطائرات لتحديد مواقع القوارب المنكوبة.

وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات الصارمة ضرورية لضمان تنسيق أفضل مع السلطات وتجنب الانتهاكات. وتقول الجمعيات الخيرية إن هذه الإجراءات تقوض قدرتها على العمل، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر.

    المصدر :
  • رويترز

