الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
إيطاليا: سنعترف بدولة فلسطينية فقط إذا تم استبعاد حماس من الحكم وتحرير الرهائن

منذ ساعة واحدة
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أي دور في الحكم.

وأضافت ميلوني، متحدثة من نيويورك حيث سافرت لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن.

في حين، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

ويُفصل تقرير الأمم المتحدة عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، مما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل 75 بالمئة من قطاع غزة بحلول يوليو تموز من هذا العام.

وذكر تقرير (لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل) “تعمدت القوات الإسرائيلية أيضا تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء ‘مناطق أمنية‘، مما أدى إلى تجزئة غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

