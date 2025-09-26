إيطاليا: غرامات مالية على إيني وخمس شركات نفطية بسبب مخالفات احتكارية

أعلن جهاز مكافحة الاحتكار في إيطاليا اليوم الجمعة عن فرض غرامات على مجموعة إيني للطاقة وخمس شركات نفطية أخرى، بسبب ممارسات اعتُبرت تقوض المنافسة العادلة في سوق وقود الشاحنات. وبلغت قيمة الغرامات الإجمالية أكثر من 936 مليون يورو (حوالي 1.09 مليار دولار).

وشملت الغرامات شركات إسو التابعة لإكسون موبيل، وآي.بي، وكيو8، وساراس، وتام أويل. وأوضح الجهاز أن هذه الشركات عملت بشكل يشبه اتحادًا احتكاريًا بين يناير 2020 ويونيو 2023 لتحديد سعر مكون الوقود الحيوي، الذي يؤثر على التكلفة الإجمالية للوقود.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة هذا المكون ارتفعت من نحو 20 يورو للمتر المكعب في 2019 إلى حوالي 60 يورو في 2023، وأن التحقيق جاء بعد تلقي معلومات من أحد المبلغين عن المخالفات.

وتفصيل الغرامات على الشركات كان كالتالي: إيني 336 مليون يورو، كيو8 173 مليون يورو، آي.بي 164 مليون يورو، إسو 129 مليون يورو، تام أويل 91 مليون يورو، وساراس 44 مليون يورو.

حتى الآن، لم تصدر الشركات المعنية أي تعليق رسمي على القرار.