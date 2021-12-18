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إيطاليا في مواجهة "أوميكرون".. انتشار للمتحور بـ"تسارع شديد"

18 - ديسمبر - 2021
إيطاليا - كورونا

إيطاليا - كورونا

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حذرت السلطات الصحية في إيطاليا من خطورة انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا “أوميكرون” تنتشر بوتيرة سريعة إذ جرى اكتشاف إصابات جديدة في شمال البلاد وجنوبها.

وكشف المعهد الوطني للصحة في إيطاليا اليوم، أن شبكة مختبراته بالأقاليم الإيطالية رصدت حتى الآن 84 حالة إصابة بأوميكرون، في “تسارع شديد” عن عدد 55 حالة الذي جرى تسجيله صباح أمس الجمعة.

وجرى تسجيل 33 إصابة بالمتحور الجديد في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا وفي محيط ميلانو، في حين جرى تسجيل 20 إصابة أخرى في نابولي بإقليم كامبانيا بجنوب البلاد.

وسجلت إيطاليا 120 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أمس الجمعة مقابل 123 وفاة في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات إلى 28632 من 26109.

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