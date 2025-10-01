الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
إيطاليا واليونان تدعوان إسرائيل إلى عدم إيذاء النشطاء في أسطول الصمود

منذ ساعتين
قارب شراعي، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، يبحر قبالة جزيرة كريت، اليونان، 25 سبتمبر 2025. رويترز

حثت إيطاليا واليونان الأربعاء إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول دولي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة.

وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما “ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة وأمن المشاركين، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية”.

كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يتم تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة وقالوا إن جزءا أساسيا من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.

    المصدر :
  • رويترز

