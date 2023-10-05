إيفرغراند.. هل تتحول شركة العقارات العملاقة إلى كرة مدمرة للاقتصاد الصيني؟

تصاعدت قصة ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من أزمة مالية إلى أزمة إجرامية محتملة مع التحقيق مع رئيس ومؤسس شركة إيفرغراند، هوي كا يان، واحتجازه، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

واستأنفت الشركة التداول يوم الثلاثاء بعد أن تم تعليقه الأسبوع الماضي في أعقاب تقارير إعلامية عن اعتقال هوي. لكن المحللين يقولون إن الدلائل تشير إلى احتمال تصفية الشركة، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الصيني أيضًا.

وقال البروفيسور ستيف تسانغ، مدير معهد Soas China: “من الواضح أن الحكومة الصينية قصدت من تصرفاتها فيما يتعلق بإيفرغراند أن تكون مفيدة لسوق العقارات، لأنها تريد استقراره، وليس إضعافه أكثر. لكن من شبه المؤكد أن اعتقال هوي سيجعل الوضع أسوأ بالنسبة لإيفرغراند، وبالتالي أسوأ بالنسبة لسوق العقارات”.

منذ تشديد اللوائح في عام 2020، تعثرت الشركات المسؤولة عن حوالي 40٪ من مبيعات المنازل الصينية، كما كافحت شركة كبرى أخرى، وهي كانتري جاردن، لتجنب عدم سداد أقساط الديون الضخمة، مما يزيد من احتمال خطر العدوى.

وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس، إن “كانتري جاردن مشكلة كبيرة مثل إيفرغراند من حيث صحة القطاعين العقاري والتجاري في الصين”.

وأضافت: “إذا استغرقت عملية إعادة هيكلة إيفرغراند وقتًا طويلاً، فإن فرص إعادة هيكلة Country Garden ستكون عالية حقًا.”

وقد يصبح مصير إيفرغراند أكثر وضوحًا في جلسة الاستماع في محكمة هونج كونج، المقرر عقدها في 30 أكتوبر، وفقًا لبلومبرج.

الصعود والهبوط

هوي، المقيم في هونج كونج، واسمه شو جيايين بلغة الماندرين، نشأ على يد جدته في وسط خنان. أسس شركة إيفرغراند في قوانغتشو في عام 1996، حيث تحمل ديوناً ضخمة لتوسيع الشركة بسرعة، مع الآلاف من مشاريع التطوير في جميع أنحاء الصين، وطرحها للاكتتاب العام في عام 2009. واعتباراً من يونيوص، كانت الشركة تمتلك احتياطيات من الأراضي تبلغ مساحتها 190 كيلومتراً مربعاً.

وكان هوي في وقت من الأوقات ثالث أغنى رجل في الصين. بلغت ثروته الشخصية ذروتها بأكثر من 36 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وفقًا لمجلة فوربس، قبل أن تنخفض إلى ما يقدر بنحو 3.2 مليار دولار بحلول أوائل عام 2023.

بدأت المشكلة في عام 2021. وسط مخاوف الحكومة الصينية بشأن ارتفاع مستويات الديون في صناعة العقارات، أدت الحملة التنظيمية إلى أن إيفرغراند وجدت نفسها غير قادرة على سداد أقساط الفائدة على ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار، مما أدى إلى دخول قطاع تطوير الإسكان في الصين في أزمة سيولة.

وفي شهر أغسطس، تقدمت شركة إيفرغراند بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، لحماية أصولها في الولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه إعادة هيكلة مواردها المالية.

في الشهر الماضي، تخلفت شركة هينجدا العقارية، الوحدة الرئيسية لشركة إيفرغراند في البر الرئيسي للصين، عن مدفوعات أصل الدين والفائدة على سندات بقيمة أربعة مليارات يوان.

وفي سبتمبر، ألقي القبض أيضًا على العديد من موظفي وحدة إدارة الثروات في إيفرغراند في شنتشن، بتهم غير محددة.

وقال إيفرغراند الأسبوع الماضي إن هوي خضع للتحقيق في سبتمبر الماضي للاشتباه في ارتكابه “جرائم غير قانونية”.

وذكرت بلومبرج في وقت لاحق أنه كان تحت سيطرة الشرطة في مكان “محدد”، للاشتباه في قيامه بنقل أصول إلى الخارج. ولم يكن من الواضح ما إذا كان هوي محتجزًا في “الاحتجاز السكني في مكان محدد” – وهو نظام الاحتجاز السري في الصين الذي يسمح باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر دون توجيه اتهامات إليهم أو الاتصال بالمحامين والعائلة.

وبحسب ما ورد تم اعتقال اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين الشهر الماضي، وفقًا لمنفذ الأخبار المالية Caixin. وكان المدير المالي السابق بان دارونج والرئيس التنفيذي السابق شيا هايجون قد استقالا العام الماضي بعد فضيحة تتعلق بودائع بقيمة 13.4 مليار يوان (1.5 مليار جنيه استرليني) تستخدم كضمان لقروض طرف ثالث.

“مخطط الهرم”

ويقول محللون مثل آن ستيفنسون يانج، مؤسسة شركة جيه كابيتال للأبحاث، إن نظام الحكم في الصين كان جزئياً السبب وراء تدهور الوضع إلى هذا الحد.

وقال يانغ إن إيفرغراند كانت “شركة هاربة” فشلت السلطات في السيطرة عليها مع توسعها عبر صناعات ومناطق متعددة “كوسيلة للمطور لامتصاص رأس المال”.

وقال يانغ: “إن الحكومة تحكم من خلال التدخل المباشر في شؤون الشركات والأفراد، وهذا أمر إنساني للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً. إن النظام التنظيمي الأكثر فعالية سيعمل وفقا لسيادة القانون، لكن الصين لا تريد أن تفعل ذلك.”

ورد جارسيا هيريرو على التكهنات القائلة بأن اعتقال هوي وآخرين كان محاولة لتقديم كبش فداء. “كان من الممكن أن يكون هذا هو الحال لو أنهم سقطوا قبل ذلك بكثير. أعتقد أن الحقيقة هي أنهم ربما حصلوا على فرصة لإعادة الهيكلة أو بيع الأصول. لقد قاموا بالعديد من المحاولات، ولم يحدث أي منهما”.

لقد هددت الأزمة ـ ولا تزال تهدد ـ بإحداث ضرر هائل لاقتصاد الصين. ويساهم قطاع العقارات بما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

وقال يانغ إن ما لا يقل عن 100 ألف مشتري للشقق التي لم يتم تسليمها تأثروا بالفعل منذ تصاعد مشاكل إيفرغراند في عام 2021، وسيعني الانهيار الكامل عدم القدرة على صيانة وإكمال الوحدات المشغولة بالفعل.

وقالت: “هذا جزء من المخطط الهرمي الذي ظل عليه إيفرغراند لمدة 15 عامًا”.

إن انهيار إيفرغراند لن يؤثر فقط على أولئك الذين اشتروا الشقق، بل على المستثمرين في الأذرع الأخرى التي لا تعد ولا تحصى للشركة، وأولئك الذين يعملون في الصناعات التحويلية.

قال يانغ: “هناك قدر كبير من التشابك مع العقارات – الفولاذ، والأسمنت، والزجاج، والسلع البيضاء، والمصاعد، والأشخاص الذين يشترون السيارات لأنهم اشتروا شقة في منطقة نائية. التالي سيكون انخفاضًا في عائدات الضرائب محليًا، وانخفاضًا في التوظيف – مكاتب البناء والمبيعات هما مفتاحان، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية – وتراجع عام في النشاط …

“من الخطأ القول إن كوفيد دمر الاقتصاد، وهذا يعني أنه قادر على التعافي. لقد أدى الإفراط في الاستثمار إلى انهيار الاقتصاد، والعقارات هي السبب الأول لذلك”.