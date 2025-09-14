الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
إيقاف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد إثر اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للفلسطينيين

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2025 7:39 مساءً
محتجون مؤيدون لفلسطين - أرشيفية

توقف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد بعد ظهر اليوم الأحد، عندما كان متسابقو الدراجات يدخلون للمدينة وذلك بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للفلسطينيين في وسط العاصمة الإسبانية.

فيما أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم، إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، رغم أن مظاهراتهم على طول مسار سباق إسبانيا للدراجات أدت إلى تهديد بعض المتسابقين بالانسحاب خلال الأيام الماضية.

ومع التخطيط لمظاهرات كبيرة، جرى نشر أكثر من ألف شرطي اليوم مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما وينتهي في العاصمة مدريد.

وعطلت الاحتجاجات، التي استهدفت فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب أفعال إسرائيل في غزة، عدة مراحل من السباق، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وقال سانتشيث في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية “اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين”.

وكانت إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو أيار 2024، من أشد المنتقدين للحرب العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأعلنت حكومة سانتشيث عن إجراءات جديدة بشأن الإمدادات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري.

واخترق متظاهرون السياج الأمني أمس السبت واعتصموا لقطع الطريق خلال المرحلة قبل الأخيرة بالقرب من مدريد، لكن المتسابقون سلكوا مسارا حولهم.

وقالت إيسابيل دياز أيوسو زعيمة الحزب الشعبي المحافظ في مدريد إن تعليقات سانتشيث أضرت بالرياضة الإسبانية.

وأضافت عبر منصة إكس “عندما يهتف رئيس الدولة لمقاطعة سباق إسبانيا في عاصمته، فإنه يصبح مسؤولا بشكل مباشر عن كل حادث يقع… يا له من ضرر يلحق برياضتنا وبلدنا!”.

    المصدر :
  • رويترز

